L’Ucraina ha trasformato il drone nel carro armato del XXI secolo

Da linkiesta.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ucraina ha sviluppato un drone che funziona come un vero e proprio carro armato, rispondendo alla necessità di difendersi dai attacchi nemici. Questa innovazione nasce dalla guerra in corso, che ha spinto i militari a cercare soluzioni più efficaci. Il nuovo velivolo senza pilota può trasportare armi e resistere ai colpi, offrendo un vantaggio strategico sul campo di battaglia. La sua creazione rappresenta un passo avanti nel modo di combattere in tempo di guerra.

Un giorno capiremo di aver perso tempo con la domanda sbagliata. Non se fosse giusto aiutare l’Ucraina; per chiunque creda nel diritto internazionale, la risposta non è mai stata in discussione. La vera questione è un’altra: la Nato e l’Unione europea possono permettersi di fare a meno di ciò che Kyjiv ha imparato in quattro anni di resistenza all’invasione russa? Mentre guardavamo il cielo stellato, cercando la morale dentro di noi per inviare nuovi finanziamenti, l’Ucraina ha trasformato il drone nell’arma capace di cambiare il volto della guerra nel ventuntesimo secolo. Una virtù nata dalla necessità di sopravvivere a bombardamenti continui e violazioni dei diritti umani con meno soldati e risorse del nemico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

l8217ucraina ha trasformato il drone nel carro armato del xxi secolo
© Linkiesta.it - L’Ucraina ha trasformato il drone nel carro armato del XXI secolo

Leggi anche: 50 milioni di vite spezzate: il dramma della moderna schiavitù nel XXI secolo

Il Venezuela come banco di prova della geopolitica del XXI secoloIl Venezuela torna a essere protagonista di tensioni internazionali.

Even Germany Is Impressed! Ukraine's Tank Strategy Is Pure Genius

Video Even Germany Is Impressed! Ukraine's Tank Strategy Is Pure Genius
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Volere, volare | L’Ucraina ha trasformato il drone nel carro armato del XXI secolo; L’Ucraina, l’Europa, e la resa dei conti globale; L’Italia riacciuffa l’Ucraina: a Riano finisce 2-2. Favo: Soddisfatto della prova dei nuovi; Ucraina: un lungo inverno tra gelo, bombe e tensioni.

l ucraina ha trasformatoLa guerra in Ucraina ha trasformato i cani, non solo nell’aspetto: studio rivela gli effetti della crudeltà umanaUn coraggioso team di ricerca ha raccolto dati su 763 cani vaganti in Ucraina, compresi quelli che vivono sulla spietata linea del fronte ... fanpage.it

l ucraina ha trasformatoUcraina, Zelensky: «Un compromesso con la Russia esiste già, Putin non è in prigione». Martedì il trilaterale a GinevraLa delegazione ucraina va a Ginevra per i colloqui di martedì con Usa e Russia. Gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, dovrebbero partecipare dopo aver preso parte ai colloqui con l’Iran ... editorialedomani.it