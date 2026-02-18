L’Ucraina ha trasformato il drone nel carro armato del XXI secolo

L’Ucraina ha sviluppato un drone che funziona come un vero e proprio carro armato, rispondendo alla necessità di difendersi dai attacchi nemici. Questa innovazione nasce dalla guerra in corso, che ha spinto i militari a cercare soluzioni più efficaci. Il nuovo velivolo senza pilota può trasportare armi e resistere ai colpi, offrendo un vantaggio strategico sul campo di battaglia. La sua creazione rappresenta un passo avanti nel modo di combattere in tempo di guerra.

Un giorno capiremo di aver perso tempo con la domanda sbagliata. Non se fosse giusto aiutare l’Ucraina; per chiunque creda nel diritto internazionale, la risposta non è mai stata in discussione. La vera questione è un’altra: la Nato e l’Unione europea possono permettersi di fare a meno di ciò che Kyjiv ha imparato in quattro anni di resistenza all’invasione russa? Mentre guardavamo il cielo stellato, cercando la morale dentro di noi per inviare nuovi finanziamenti, l’Ucraina ha trasformato il drone nell’arma capace di cambiare il volto della guerra nel ventuntesimo secolo. Una virtù nata dalla necessità di sopravvivere a bombardamenti continui e violazioni dei diritti umani con meno soldati e risorse del nemico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Linkiesta.it

