L’Ucraina come poligono del nuovo tipo di guerra dei droni a cui l’Europa non è preparata

L'Ucraina si trova al centro di un nuovo tipo di guerra dei droni, causata dall’uso intensivo di veicoli senza pilota sul campo di battaglia. La Russia impiega droni per sorveglianza e attacchi, sfidando le difese tradizionali europee. Questa situazione mette in evidenza le lacune nelle capacità di difesa aerea del continente. Le città ucraine subiscono attacchi frequenti, con infrastrutture civili che diventano obiettivi. Le autorità europee si preparano a rispondere a questa minaccia emergente, che potrebbe cambiare gli equilibri militari.

Il conflitto in Ucraina è oggi una sorta di avvertimento per l’Europa, una lezione da imparare in fretta, pena la sconfitta futura. I Paesi europei e più in generale il blocco euroatlantico sono scarsamente attrezzati o preparati al genere di ostilità che caratterizza il presente e soprattutto il domani delle guerre. L’uso dei droni. Si tratta dei droni e del loro utilizzo efficace sul teatro operativo. I russi, pur con tutti i loro difetti e mancanze, sembrano fare tesoro di quello che vedono o che subiscono. Si stanno così rapidamente portando al livello necessario per vincere una guerra di questo tipo. 🔗 Leggi su Follow.it

