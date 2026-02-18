Lucio Presta ha accusato Maria De Filippi di aver ostacolato alcune sue proposte televisive, scatenando un acceso confronto. La causa di questa polemica risiede nelle tensioni tra i due professionisti, esplose durante le lavorazioni di programmi come Sanremo e Amici. Presta ha rivelato dettagli inediti su incontri passati e strategie di mercato, facendo molto discutere il mondo dello spettacolo. Le sue dichiarazioni hanno acceso il gossip, portando alla luce un lato nascosto dei rapporti tra manager e conduttrice. La vicenda continua a suscitare attenzione tra gli appassionati di televisione.

Scoppia il caso Presta-De Filippi: nel suo nuovo libro l’agente svela retroscena clamorosi su Sanremo, Amici e Lorella Cuccarini. Tutti i dettagli del gossip che sta facendo tremare la tv italiana. Lucio Presta sbotta contro Maria De Filippi e racconta retroscena esplosivi nel suo nuovo libro “L’uragano”, mettendo a nudo vecchie ferite e presunte tensioni nel mondo televisivo italiano. Secondo il super-manager, il rapporto con la celebre conduttrice si sarebbe incrinato negli anni fino a diventare un vero e proprio scontro personale e professionale. Presta racconta di un primo attrito al Festival di Sanremo 2009, quando De Filippi lo avrebbe cercato per conoscere in anteprima la posizione di un suo artista in gara, notizia che lui avrebbe rifiutato di condividere. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Lucio Presta attacca Maria De Filippi: le accuse choc e i retroscena tv che infiammano il gossip

Lucio Presta spara a zero su Maria De Filippi: accuse pesanti, non risparmia nemmeno Lorella CuccariniLucio Presta critica duramente Maria De Filippi in un nuovo libro che sta facendo molto parlare.

Lucio Presta contro Maria De Filippi: Ecco cosa è successo davvero!Lucio Presta ha raccontato la fine della sua collaborazione con Maria De Filippi, spiegando che la rottura risale al 2009 durante il Festival di Sanremo con Paolo Bonolis.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.