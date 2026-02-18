Luca Trapanese | Nato per lei – L’amore non chiede permesso

Luca Trapanese ha portato sul palcoscenico il suo spettacolo “Nato per lei – L’amore non chiede permesso”, ispirato alla sua esperienza personale. La rappresentazione racconta di un amore tra due donne, affrontando temi di diversità e accettazione. Trapanese ha scelto di condividere questa storia, che nasce dalla sua relazione con una donna e dalla nascita della figlia, adottata. La pièce ha suscitato molto interesse tra il pubblico, che ha mostrato grande curiosità per questa testimonianza di vita reale. La rappresentazione si svolge in un teatro di Napoli.

Luca Trapanese porta per la prima volta a teatro "Nato per lei – L'amore non chiede permesso" una storia d'amore, diversità e imperfezione. Lo spettacolo, prodotto da Vera Produzione, andrà in scena martedì 24 febbraio al Teatro Dehon di Bologna, ore 21.00. Luca Trapanese porta sul palcoscenico il viaggio straordinario che lo ha condotto a diventare padre di Alba, una bambina con sindrome di Down. Attraverso un racconto intimo e autentico, lo spettacolo affronta temi attualissimi come l'omosessualità, la famiglia, la disabilità e la genitorialità, invitando il pubblico a riflettere su cosa significhi davvero amare, accogliere e appartenere.