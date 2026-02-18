Lotito | altro che Qatar non vendo la Lazio

Claudio Lotito ha chiarito che non ha intenzione di vendere la Lazio, smentendo le voci sul possibile trasferimento in Qatar. Durante la presentazione del progetto di ristrutturazione dello stadio Flaminio, il presidente del club ha ribadito la sua volontà di mantenere la proprietà della squadra e ha aggiunto che il club continuerà a investire sui giocatori. La sua decisione ha sorpreso alcuni tifosi, che si aspettavano un messaggio più aperto o scuse per le recenti polemiche.

Chi si spettava un messaggio di scuse oppure un'apertura da parte di Lotito nel giorno dellla presentazione del progetto di ristrutturazione dello stadio Flaminio, è rimasto deluso. I toni sono rimasti pacati fino alla domanda finale in cui il presidente laziale si è ripreso la scena ribadendo il suo punto vista. Nessun passo indietro anche dopo lo stadio vuoto nelle ultime due partite interne e una contestazione che ormai si è estesa alla maggioranza della tifoseria. Il progetto Flaminio, a lungo sognato, non ha portato a nessun cambiamento anche perché non c'è stata chiarezza sugli scenari futuri, sulla voglia di far crescere la Lazio e farla tornare in alto: tutto troppo incerto per far recedere i tifosi organizzati che nelle prossime ore faranno capire le loro intenzioni per le prossime gare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

