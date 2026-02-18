L' orrore di Scandicci | donna decapitata la tragica scoperta e quella ferita mai chiusa del Mostro

Scandicci (Firenze), 18 febbraio 2026 – Si tratta con ogni probabilità di un omicidio. Ma chi è la vittima orrendamente mutilata? E chi l'ha uccisa? Domande alle quali adesso cercano di rispondere i carabinieri. Nell'ambito di una vicenda che risveglia vecchie paure a Scandicci. Il ritrovamento di una donna decapitata lascia sotto choc la città. "Un fatto che allarma". E anche la sindaca Claudia Sereni parla di un "fatto che allarma". E' una fine mattinata come tante a Scandicci quella di mercoledì 18 febbraio. Quando, nell'area dell'ex Cnr, adiacente a un parco molto frequentato e a una scuola superiore importante come il "Russell Newton" viene ritrovato un corpo di donna.