L'oroscopo di oggi mercoledì 18 febbraio 2026 | Pesci e Cancro hanno pensieri profondi e grandi intuizioni

Oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, la Luna entra nel segno dei Pesci, portando attenzione ai pensieri profondi e alle intuizioni di chi nasce sotto questo segno. Questa posizione lunare stimola la riflessione interiore e aiuta a comprendere meglio le emozioni nascoste. In particolare, chi ha il Sole in Cancro potrebbe sentirsi più sensibile e ricettivo rispetto alle proprie percezioni. La presenza della Luna nei Pesci rende più facile connettersi con il mondo interiore e intuire situazioni prima ancora di analizzarle.

Quanta profondità nell'oroscopo di oggi, 18 febbraio 2026: dopo l'eclissi di sole di ieri oggi la Luna è in Pesci. ll segno fortunato sarà proprio il segno dei Pesci, mentre il segno sfortunato la Vergine.🔗 Leggi su Fanpage.it L’oroscopo di oggi, domenica 15 febbraio 2026: Acquario e Bilancia condividono pensieri profondiOggi, domenica 15 febbraio 2026, la Luna entra in Acquario, portando pensieri profondi ai nati sotto questo segno e alla Bilancia, che condividono momenti di riflessione. L’oroscopo di oggi, giovedì 12 febbraio 2026: tanto amore per Pesci e CancroOggi, giovedì 12 febbraio 2026, l’amore si fa sentire per Pesci e Cancro. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’oroscopo di domenica 15 febbraio 2026; Oroscopo di oggi, sabato 14 febbraio 2026; Oroscopo del giorno, le previsioni del 17 febbraio segno per segno; Oroscopo di oggi 16 febbraio 2026: le previsioni segno per segno. Oroscopo di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026Attenzione a non combinare troppi guai con chi amate. La giornata si svolge piuttosto bene, con qualche disguido però possibile, dovuto probabilmente da una distrazione, una svista, un errore di valut ... alfemminile.com L’oroscopo di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026: Pesci e Cancro hanno pensieri profondi e grandi intuizioniQuanta profondità nell'oroscopo di oggi, 18 febbraio 2026: dopo l'eclissi di sole di ieri oggi la Luna è in Pesci ... fanpage.it Anticipazioni OROSCOPO dal 16 al 22 febbraio 2026 Questa settimana non porta risposte immediate, ma porta la domanda giusta. Il cielo sta passando gradualmente dall’Acquario ai Pesci: meno controllo, più percezione. La testa vuole capire. Il cuore facebook