Lorenzo Falcioni fa il pieno di voti alle elezioni della Cia Romagna

Lorenzo Falcioni ha ottenuto la maggioranza dei voti alle elezioni della Cia Romagna, diventando così il nuovo presidente dell’associazione degli imprenditori agricoli. La sua vittoria è stata favorita dal sostegno di molti imprenditori locali, che cercano un cambio di rotta nella gestione dell’organizzazione. Durante l’assemblea, Falcioni ha promesso di concentrarsi sui problemi principali delle aziende agricole della regione.

L’assemblrea di Cia Romagna elegge Lorenzo Falcioni nuovo presidente dell’organizzazione rappresentativa degli imprenditori agricoli. Falcioni – nei precedenti due mandati vice presidente vicario e prima della fusione presidente della Cia di Rimini – succede a Danilo Misirocchi, presidente di Cia Romagna fin dalla nascita in versione romagnola dell’associazione, avvenuta nel dicembre 2017 con la fusione delle sedi provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e, precedentemente, presidente di Cia Ravenna per due mandati. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Lorenzo Falcioni è il nuovo presidente di Cia Romagna: "Rafforzando le aziende agricole combattiamo lo spopolamento"Lorenzo Falcioni è diventato presidente di Cia Romagna dopo l’assemblea di ieri, che ha scelto lui per guidare l’organizzazione.

Falcioni presidente di Cia RomagnaLorenzo Falcioni è stato scelto come nuovo presidente di Cia Romagna, dopo che l’Assemblea elettiva provinciale ha deciso di nominarlo all’unanimità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.