Lombardia | via al sostegno legale e finanziario per le vittime della tragedia di Crans-Montana

In Lombardia, si avvia un aiuto concreto per le persone colpite dalla tragedia di Crans-Montana, dopo che molte hanno perso tutto in un crollo imprevisto. La regione ha deciso di intervenire offrendo assistenza legale e finanziaria, promuovendo un fondo di sostegno dedicato alle famiglie coinvolte. Questa iniziativa mira a fornire un aiuto immediato a chi si trova in difficoltà a causa dell’incidente.

Lombardia al fianco delle vittime di Crans-Montana: costituzione in giudizio e fondo di sostegno in arrivo. La Regione Lombardia si costituisce parte civile nel procedimento penale svizzero riguardante la tragedia di Capodanno a Crans-Montana e avvia la valutazione per la creazione di un fondo di sostegno dedicato alle vittime e ai sopravvissuti. La decisione, approvata dal consiglio regionale, mira a tutelare i cittadini lombardi coinvolti e a garantire assistenza legale e finanziaria alle famiglie colpite, segnando un passo significativo dopo la notte di festa trasformata in dramma. Un atto di responsabilità istituzionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Le psicologhe dell’emergenza della Lombardia a Crans-Montana: “Sostegno emotivo, ascolto e contenimento del trauma”Le psicologhe dell’emergenza della Lombardia sono intervenute a Crans-Montana per offrire supporto emotivo e assistenza a chi ha vissuto momenti di crisi.

Golf: anche Emanuele Galeppini tra le vittime della tragedia di Crans MontanaEmanuele Galeppini è tra le vittime della tragedia di Crans Montana.

