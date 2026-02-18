L’odissea indennizzi | Aziende che pagano e altre che spariscono

Nel 2019, un giovane operaio indiano si ustionò gravemente in una ditta di Mantova mentre tentava di accendere una caldaia con una vecchia tecnica, usando una scopa di saggina senza rispettare le norme di sicurezza. La causa dell’incidente risiede nel metodo datato e pericoloso adottato dall’azienda, che ha portato a un infortunio serio. Prima che si aprisse il processo, il datore di lavoro ha deciso di pagare l’indennizzo, ma non tutte le aziende seguono questa strada. Alcune pagano subito, altre spariscono senza lasciare traccia.

Il giovane operaio di origine indiana che nel 2019 si ustionò in una ditta metalmeccanica a Mantova mentre stava accendendo una caldaia sotto una campana satura di gas, usando per attizzare le fiamme una scopa di saggina - "come si faceva 50 anni fa, senza alcun rispetto delle misure di sicurezza", spiega il suo legale, l'avvocato Ettore Zanoni - è stato risarcito dal datore di lavoro prima che si aprisse il processo, ora in corso. Un altro operaio, che ha riportato gravi danni a causa della caduta da una scala, non ha ottenuto un euro oltre all'indennizzo Inail: la ditta individuale per cui lavorava ha chiuso i battenti, e il titolare si è dichiarato nullatenente.

