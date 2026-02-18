Lo trovano esanime in un fossato muore in ospedale a soli 37 anni | è mistero

Un uomo di 37 anni è stato trovato senza vita in un fossato a Suzzara, nel Mantovano, a causa di un incidente che ancora resta avvolto nel mistero. I soccorritori del 118 sono intervenuti dopo aver ricevuto una chiamata d’emergenza e hanno trovato il corpo riverso nell’acqua, privo di sensi. Nonostante i tentativi di rianimarlo, l’uomo è deceduto in ospedale poco dopo. La polizia indaga per capire cosa sia successo realmente.

Riverso in un fossato, privo di sensi. Così i sanitari del 118, intervenuti dopo l’allarme lanciato al numero unico per le emergenze, hanno trovato un uomo di 37 anni nel tardo pomeriggio di martedì 17 febbraio a Suzzara, nel Mantovano. Le sue condizioni sono apparse subito disperate: il cuore aveva già smesso di battere. I soccorritori hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione, protrattesi per quasi un’ora, nel tentativo di strapparlo alla morte. Una volta stabilizzato, è scattata la corsa in ospedale, a sirene spiegate, verso l’Ospedale Carlo Poma di Mantova. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, però, per il giovane non c’è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo il ricovero.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

