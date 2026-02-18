Lo spirito olimpico e Fondazione Arena di Verona | al Ristori il film The Cutting Edge

Lo spirito olimpico entra in teatro e diventa occasione di dialogo tra arti, generazioni e linguaggi. Fondazione Arena di Verona partecipa all’Olimpiade Culturale Milano Cortina 2026, il programma che accompagna i Giochi celebrando cultura e creatività italiana, proponendo nelle prossime settimane un ricco calendario di appuntamenti ispirati ai valori dello sport. Ad aprire il programma sarà la rassegna Musica e Cinema, che intreccia suggestioni cinematografiche ai titoli della Stagione d’Opera e Balletto 2026, creando un ponte ideale tra grande schermo e palcoscenico. Venerdì 20 febbraio alle ore 18, al Teatro Ristori, sarà proiettato il film The Cutting Edge (in Italia noto come Vincere insieme), brillante commedia sportiva-romantica del 1992 diretta da Paul Michael Glaser e scritta da Tony Gilroy.🔗 Leggi su Veronasera.it

