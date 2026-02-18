Lo spiazzante Pinocchio con Polidor
Torna al cinema il “Pinocchio“ di Giulio Antamoro del 1911, prima trasposizione al cinema del romanzo di Collodi. L’edizione restaurata da Cineteca Milano sarà proiettata oggi alle 18 all’Arlecchino in un evento dedicato anche alle scuole: ingresso gratuito per docenti e scuole aderenti a Behind The Light 3. Edizione, l’iniziativa è realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola. (Per prenotazioni [email protected]). Introduzione a cura del giornalista e critico letterario, Piero Dorfles e accompagnamento musicale dal vivo del maestro Antonio Zambrini. "Delle innumerevoli versioni che sono seguite, ricordiamo una tra tutte il capolavoro di Luigi Comencini per la Rai, quella di Antamoro è certamente la meno fedele al libro, la più spiazzante – spiegano da Cineteca –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
