Lo scandalo del Cio in nome della sacrosanta verginità sportiva

E’ semplicemente scandaloso che il Comitato olimpico internazionale, il quale nel nome della sacrosanta verginità sportiva ha vietato a un atleta ucraino di esibire sul casco i nomi dei compagni uccisi da Putin, non faccia osservare la regola basilare secondo la quale nessun atleta debba godere di vantaggi particolari. Nel caso delle corse dei pattinatori, per dirne una, soltanto il solito ucraino ha goduto del privilegio di potersi allenare sul ghiaccio proprio dentro casa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il New York Times: “Lo sport del Washington Post ultimo baluardo della grande scrittura sportiva”Il giornalismo sportivo in America sta vivendo un momento difficile.

Leggi anche: Ucraina, la piramide della vergogna: al vertice scandalo corruzione, alla base soldati uccisi sepolti senza nemmeno il loro nome

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Caschi, guerra e lacrime: lo scandalo Heraskevych smaschera l’ipocrisia del CIO e la sua neutralità a senso unico; Skeleton, nessun passo indietro: il Cio squalifica Heraskevych per il casco della memoria; I caschi ucraini e le regole del Cio: perché non si è trovata una soluzione?; Il CIO ha squalificato il corridore di skeleton ucraino Geraskevich dalle Olimpiadi: qual è il problema?.

I caschi ucraini e le regole del Cio: perché non si è trovata una soluzione?Un atleta escluso perché voleva gareggiare con un casco che per il comitato olimpico rappresentava una violazione delle regole. I colleghi che, in segno di solidarietà, prima della loro gara si sono i ... vanityfair.it

Il caso Heraskevyc scuote le Olimpiadi: escluso dal Cio per un casco dedicato agli atleti ucraini uccisi in guerra. Zelensky: “Lo sport non significa indifferenza” “Non ho mai voluto uno scandalo con il CIO e non l’ho creato io. L’ha creato il CIO con la sua interpr facebook