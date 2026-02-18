LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Dillier e Rickaert in fuga gruppo a 7? 50?

Durante la tappa di oggi al UAE Tour 2026, Dillier e Rickaert sono scappati in fuga, mentre il gruppo si trova a circa 50 secondi di distanza. La corsa si svolge su un percorso prevalentemente pianeggiante, con gli ultimi 30 chilometri che presentano qualche lieve salita. I ciclisti cercano di guadagnare terreno prima delle fasi finali della gara. Per seguire gli sviluppi in tempo reale, clicca qui per aggiornamenti live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARED LA DIRETTA LIVE 11.19 Ricordiamo che il percorso odierno è completamente pianeggiante, eccezion fatta per gli ultimi 30 chilometri. Prima ci sarà una collinetta dov’è posto il secondo sprint della tappa e poi si scenderà fino ai piedi del Jebel Mobrah (13.2 km all’8.1%) 11.16 Tra 30 chilometri i corridori arriveranno allo sprint di Ras al Khaimak. 11.13 In testa al gruppo ci sono la Decathlon CMA CGM Team e la Red Bull – BORA – hansgrohe. 11.10 Mancano 110 chilometri all’arrivo. 11.07 Ricordiamo i nomi dei due fuggitivi: Silvan Dillier e Jonas Rickaert (Alpecin – PremierTech) 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

