LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Dillier e Rickaert in fuga gruppo a 7? 50?
Durante la tappa di oggi al UAE Tour 2026, Dillier e Rickaert sono scappati in fuga, mentre il gruppo si trova a circa 50 secondi di distanza. La corsa si svolge su un percorso prevalentemente pianeggiante, con gli ultimi 30 chilometri che presentano qualche lieve salita. I ciclisti cercano di guadagnare terreno prima delle fasi finali della gara. Per seguire gli sviluppi in tempo reale, clicca qui per aggiornamenti live.
CLICCA QUI PER AGGIORNARED LA DIRETTA LIVE 11.19 Ricordiamo che il percorso odierno è completamente pianeggiante, eccezion fatta per gli ultimi 30 chilometri. Prima ci sarà una collinetta dov’è posto il secondo sprint della tappa e poi si scenderà fino ai piedi del Jebel Mobrah (13.2 km all’8.1%) 11.16 Tra 30 chilometri i corridori arriveranno allo sprint di Ras al Khaimak. 11.13 In testa al gruppo ci sono la Decathlon CMA CGM Team e la Red Bull – BORA – hansgrohe. 11.10 Mancano 110 chilometri all’arrivo. 11.07 Ricordiamo i nomi dei due fuggitivi: Silvan Dillier e Jonas Rickaert (Alpecin – PremierTech) 11. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Dillier e Rickaert in avanscoperta con 7? sul gruppoDillier e Rickaert sono partiti in fuga durante la tappa odierna del UAE Tour 2026, dopo aver guadagnato circa sette secondi sul gruppo principale.
LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: continua la fuga di Dillier e Rickaert a 130 km dall’arrivoOggi, durante la tappa del UAE Tour 2026, Dillier e Rickaert hanno deciso di allungare e sono ancora in testa a 130 chilometri dall’arrivo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: numero di Del Toro. Splendido terzo Tiberi; LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel vince la crono di Hudayriyat Island e balza in testa alla generale; UAE Tour: tappe, favoriti e dove vedere in diretta il debutto di Isaac Del Toro; UAE Tour | 1ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT.
LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: due uomini in fuga a 160 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARED LA DIRETTA LIVE 10:12 Gruppo che continua ad offrire un'andatura cicloturistica e margine dei due fuggitivi che supera ora i 5 ... oasport.it
LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel vince la crono di Hudayriyat Island e balza in testa alla generaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.37 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento a domani con la prima frazione ... oasport.it
TRUCK TOUR – BANCA DEL CUORE 2025-2026 La prevenzione fa tappa a Rovigo Nell'ambito della Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare, Rovigo è pronta ad accogliere il Jumbo Truck di Banca del Cuore 2025-2026 Quando dal 21 facebook
Iscriviti! Tappa tour # # alla Spezia alla @CCIAARIVLIG 12 febbraio h 15 in presenza o da remoto: lnkd.in/dS8Vt35C #sostenibilitàenergetica #transizioneecologica #pidcciaarivlig x.com