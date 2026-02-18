Durante la tappa del UAE Tour 2026, Alberto Del Toro si rialza sui pedali dopo una caduta, mentre Tiberi si avvicina agli ultimi 300 metri di corsa. La strada si fa pianeggiante, e il ciclista romano tenta l’attacco finale. La competizione si infiamma nel tratto decisivo, con i corridori che danno il massimo per conquistare la vittoria. La corsa prosegue con ritmo serrato, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni mossa dei protagonisti. La prova si decide proprio negli ultimi metri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARED LA DIRETTA LIVE 14.01 Si rialza sui pedali Del Toro. Tiberi è negli ultimi 300 metri dove la strada spiana leggermente. 14.01 Riguadagna qualche secondo Tiberi che ora ha 18? di vantaggio su Del Toro. I due sono sul tratto più impegnativo con la punta al 19% 14.01 500 metri all’arrivo. 14.00 È un duello bellissimo tra Tiberi e Del Toro che sembra aver messo nel mirino l’italiano. Il distacco tra i due è ora di 15? ma l’azzurro ha ancora una buona pedalata. 13.59 Nell’ultimo chilometro la strada ha una punta al 19% 13.59 FLAMME ROUGE!! Inizia l’ultimo chilometro per Antonio Tiberi che ha ancora 19? di vantaggio su Isaac Del Toro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Del Toro a caccia di Tiberi

LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Del Toro vince in volata. Tiberi sul podio

LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: cronometro a Hudayriyat Island. Tiberi sfida Del Toro

