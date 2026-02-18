L’incontro tra Jannik Sinner e Popyrin a Doha si fa intenso, con l’azzurro in vantaggio nel primo set ma sotto pressione nel secondo. Popyrin mostra miglioramenti e riesce a salire di ritmo, facendo crescere la tensione. Al momento, Sinner serve per mantenere il vantaggio nel set, mentre l’australiano cerca di ribaltare la situazione con colpi aggressivi. La partita si anima con scambi veloci e colpi precisi, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni punto. La sfida resta aperta fino all’ultimo servizio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Serve and volley di Popyrin! 15-40 Sbaglia la volée Popyrin! Il passante di Sinner è scomodo e l’australiano può farci poco. Due palle break per l’azzurro che vuole andare a servire per il match. 15-30 Popyrin cerca una palla corta uscita anche bene ma Sinner ci arriva e gioca la contro smorzata vincente! 15-15 Ottima prima palla di Popyrin. 0-15 Palla corta e passante di rovescio lungolinea per Sinner. Seconda. 5-5 GAME SINNER! Altro vincente di dritto per Jannik che raggiunge Popyrin. 40-15 Altra martellata dell’azzurro con il dritto in uscita dal servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sinner-Popyrin 6-3 4-5, ATP Doha 2026 in DIRETTA: l'australiano cresce di livello, l'azzurro serve per restare nel set

LIVE Sinner-Popyrin 6-3 2-3, ATP Doha 2026 in DIRETTA:

LIVE Sinner-Popyrin 6-3 3-4, ATP Doha 2026 in DIRETTA:

