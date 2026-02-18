LIVE Sinner-Popyrin 0-0 ATP Doha 2026 in DIRETTA | inizia l’incontro

L’incontro tra Jannik Sinner e Popyrin è iniziato a Doha, dopo che il torneo ATP ha ufficializzato il primo match della giornata. La partita si gioca sul campo principale, con i due tennisti pronti a scendere in campo dopo il riscaldamento. Sinner, numero uno italiano, cerca di confermare la sua forma migliore, mentre Popyrin punta a sorprendere. L’atmosfera si scalda mentre i giocatori si preparano per il servizio. La sfida è alle porte e l’attenzione resta alta sui primi scambi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41 Termina il riscaldamento, siamo pronti per l'inizio del match. 17.38 Il primo a servire sarà l'italiano. 17.36 Intanto che Sinner e Popyrin iniziano il riscaldamento, Mensik ha chiuso per 6-3 il primo set con Zhang che è costretto ad una rimonta complicata. 17.34 Ecco i tennisti, il primo ad entrare è il nostro azzurro! 17.31 Sinner cerca il diciassettesimo quarto di finale di fila della sua carriera. 17.27 Oltre Sinner c'è un altro azzurro che tra poco scenderà in campo: parliamo di Flavio Cobolli che cerca riprendersi dopo un inizio di stagione assolutamente non al suo livello.