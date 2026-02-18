LIVE Short track Olimpiadi 2026 in DIRETTA | subito Sighel a caccia della semifinale dei 500

Martina Sighel ha iniziato subito forte nelle qualificazioni dei 500 metri di short track alle Olimpiadi 2026, cercando di conquistare la semifinale. La competizione si svolge a pieno ritmo, con gli atleti che spingono al massimo per ottenere il miglior tempo possibile. La staffetta femminile, uno dei momenti più attesi per l’Italia, ha già attirato l’attenzione degli appassionati. La tensione cresce mentre i velocisti si preparano a scendere in pista. La giornata promette emozioni intense per gli sportivi italiani.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.07: Grande attenzione anche alla staffetta femminile, uno degli appuntamenti più attesi per i colori azzurri. In pista guida il quartetto Arianna Fontana, simbolo dello short track italiano e a caccia di un risultato che possa arricchire ulteriormente una carriera leggendaria. Dopo la delusione nella finale dei 1000 metri, la fuoriclasse valtellinese vuole trasformare la rabbia agonistica in energia positiva, trascinando la squadra verso un piazzamento di prestigio. 20.04: Accanto a Sighel ci saranno anche Luca Spechenhauser e Thomas Nadalini, pronti a inserirsi in un tabellone che si preannuncia serrato sin dalle batterie. 🔗 Leggi su Oasport.it

