Sara Sighel si trova all’ultima chiamata per conquistare una medaglia alle Olimpiadi 2026, mentre la staffetta femminile si prepara a scendere in pista. La quinta giornata dello short track si svolge alla Ice Skating Arena di Milano, dove atleti di tutto il mondo si sfidano in gare serrate e spettacolari.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della quinta giornata dello short track nei Giochi Olimpici 2026 in programma alla Ice Skating Arena di Milano. Quinta sessione di gare allo Ice Skating Arena per lo short track dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il programma entra sempre più nel vivo e la giornata di oggi rappresenta un passaggio delicato per diversi azzurri, chiamati a rilanciare ambizioni e obiettivi in un contesto tecnico di altissimo livello. Sull’anello meneghino torna protagonista la distanza dei 500 metri maschili, specialità esplosiva e imprevedibile dove ogni dettaglio può fare la differenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Sighel all’ultima chiamata. C’è la staffetta femminile

