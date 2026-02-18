LIVE Short track Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Italia d’argento nella staffetta donne! Sighel steso ed eliminato

L’incidente di Sighel durante la staffetta femminile di short track alle Olimpiadi 2026 ha causato l’eliminazione dell’Italia e ha portato a una medaglia d’argento. La gara ha visto la stessa Sighel coinvolta in una caduta violenta, che ha impedito alla squadra di raggiungere il podio più alto. La squadra italiana ha mostrato grande determinazione, ma l’episodio ha segnato la conclusione della corsa. La tensione si è fatta palpabile tra i tifosi, mentre le atlete si preparano già alla prossima sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.45: Si chiude qui la nostra diretta. Grazie per averci seguito e buona serata 21.44: La quinta sessione di gare ha portato un altro argento, quello della staffetta donne, all’Italia. Tanto rammarico per l’ennesima eliminazione di Sighel, questa volta in semifinale, nei 500 ma l’azzurro proverà a rifarsi venerdì nella finale della staffetta 21.42: Anche qui decisione dubbia e squalifica al limite. Dandjnou tocca in curva Boer, che poi cerca di aggrapparsi a Jens Van T’Woiut e finisce a terra. Responsabilità molto più limitata qui di Dandjinou rispetto a quanto aveva fatto prima Laoun con Sighel 21. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Italia d’argento nella staffetta donne! Sighel steso ed eliminato LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Italia a caccia di una medaglia nella staffetta donne! Sighel steso ed eliminatoLa gara di short track alle Olimpiadi 2026 ha visto l’eliminazione di Sighel, colpita durante la staffetta femminile. LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Sighel in semifinale nei 500! Tra poco la staffetta donneSimone Sighel si qualifica per la semifinale dei 500 metri di short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo aver conquistato un buon piazzamento in batteria. ITALIA SPAZIALE! ORO clamoroso in staffetta mista | #MilanoCortina2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Fontana giù dal podio nei 1000! Staffetta maschile in finale, Sighel avanza col brivido; RECAP! La staffetta mista di short track vince la medaglia d'oro!; Milano Cortina, short track: l'Italia è d'oro nella staffetta mista (video); LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: bene Fontana e la staffetta femminile! Azzurri a secco nei 1500. LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Italia d’argento nella staffetta donne! Sighel steso ed eliminatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.45: Si chiude qui la nostra diretta. Grazie per averci seguito e buona serata 21.44: La quinta sessione di ... oasport.it DIRETTA SHORT TRACK/ Olimpiadi 2026 video streaming Rai 2: Italia d’argento nella staffetta F! (18 febbraio)Diretta short track Olimpiadi 2026 streaming video Rai 2: doppio appuntamento con i 500 maschili e la staffetta 3000 metri femminile. ilsussidiario.net Corriere della Sera. . ULTIM'ORA - Short track, argento per la staffetta donne. Arianna Fontana, con 14 medaglie olimpiche in carriera, supera così il record storico di Edoardo Mangiarotti! Tutti gli aggiornamenti nel primo commento facebook PISTA CORTA, GLORIA ETERNA A #Torino2006 è l’atleta più giovane a vincere una medaglia per l'Italia ai Giochi Olimpici Invernali, a soli 15 anni e 314 giorni, con il bronzo nella staffetta femminile di short track. A #MilanoCortina2026 batte il record di Edo x.com