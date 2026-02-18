LIVE Short track Olimpiadi 2026 in DIRETTA | alle 20.15 si comincia

Il short track alle Olimpiadi 2026 inizia alle 20.15, scatenando l’attesa degli appassionati. La gara si svolge alla Ice Skating Arena di Milano, attirando centinaia di spettatori e telespettatori da tutto il mondo. Le competizioni si concentrano sulle batterie di qualificazione, dove i migliori atleti cercano di assicurarsi un passaggio alle fasi successive. La serata promette emozioni e sorprese, mentre i concorrenti si preparano sul ghiaccio per affrontare le sfide che determineranno i protagonisti di questa giornata olimpica.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della quinta giornata dello short track nei Giochi Olimpici 2026 in programma alla Ice Skating Arena di Milano. Quinta sessione di gare allo Ice Skating Arena per lo short track dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il programma entra sempre più nel vivo e la giornata di oggi rappresenta un passaggio delicato per diversi azzurri, chiamati a rilanciare ambizioni e obiettivi in un contesto tecnico di altissimo livello. Sull'anello meneghino torna protagonista la distanza dei 500 metri maschili, specialità esplosiva e imprevedibile dove ogni dettaglio può fare la differenza.

LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: si parte alle 20.15 con i 1500 maschili

