Alle 20.15, nel live di short track, i tre italiani Pietro Sighel, Thomas Nadalini e Lorenzo Previtali competono nei quarti dei 500 metri, sperando di qualificarsi per le semifinali. La gara si svolge sulla pista di casa, con pubblico locale che segue con attenzione ogni movimento. La finale della staffetta femminile è prevista alle 21, creando un grande fermento tra gli appassionati. Sighel e compagni puntano a conquistare un pass per le fasi successive, cercando di portare a casa una buona prestazione.

L'Italia è già qualificata per la finale, in programma alle 21, dove si giocherà una medaglia con Corea del Sud, Canada e Paesi Bassi. Il quartetto azzurro composto da Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Sighel è entrato in finale con il tempo di 4:06.550, ottenuto nella semifinale terminata dietro ai Paesi Bassi. Per Arianna Fontana è un appuntamento con la storia: l'azzurra è a quota 13 medaglie olimpiche, e vincendone un'altra supererebbe il record dello schermidore Mangiarotti per diventare l'atleta italiana più medagliata nella storia dei Giochi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Short Track: alle 20.15 i quarti dei 500m con tre azzurri, poi la finale della staffetta femminile

