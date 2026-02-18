LIVE Sci di fondo Team sprint tl Olimpiadi 2026 in DIRETTA | qualificate le coppie azzurre! Finali dalle 11.45

Durante le qualificazioni del team sprint di sci di fondo alle Olimpiadi 2026, l’Italia ha ottenuto il terzo miglior tempo e si è guadagnata un posto in finale. La gara si svolge oggi alle 11.45 e vedrà le coppie azzurre sfidarsi per ottenere una medaglia olimpica. Le qualificazioni si sono concluse con le squadre più veloci che avanzano alla fase finale, e tra queste ci sono anche gli Stati Uniti, che hanno registrato il miglior tempo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.43: Appuntamento alle 11.45 per la gara femminile 10.41: Questa la classifica delle qualificazioni maschili, terzo tempo per l’Italia: 1 Stati Uniti 5:45.72 2 Norvegia +2.67 3 Italia +3.38 4 Svizzera +4.62 5 Spagna +6.49 6 Francia +6.95 7 Austria +7.47 8 Finlandia +7.90 9 Australia +7.96 10 Germania +8.70 11 Cechia +9.25 12 Svezia +9.48 13 Gran Bretagna +9.77 14 Canada +10.97 15 Polonia +11.98 19.39: Italia qualificata. Usa in testa alla qualificazione, le nazionali di riferimento sono tutti dentro 19.35: Bene Finlandia e Svizzera, subito alle spalle dell’Italia 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Team sprint tl Olimpiadi 2026 in DIRETTA: qualificate le coppie azzurre! Finali dalle 11.45 LIVE Sci di fondo, Team sprint tl Olimpiadi 2026 in DIRETTA: azzurre in finale! Bene Barp, ora PellegrinoIl nome di Klaebo è salito agli onori delle cronache perché ha stabilito il miglior tempo nelle qualificazioni del team sprint di sci di fondo alle Olimpiadi 2026, assicurandosi così un posto in finale. Sci di fondo, quattro coppie azzurre promosse alle finali della team sprint tl di DavosA Davos, Svizzera, si apre la terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo con le team sprint in tecnica libera. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Sci di fondo, Sprint tc Olimpiadi in DIRETTA: azzurri eliminati in semifinale! Svahn e Klaebo d’oro; Klaebo e Svahn d'oro, Pellegrino out in semifinale: rivivi il LIVE-Blog; Curling maschile, l'Italia batte la Rep. Ceca; LIVE Sci di fondo, Skiathlon maschile Olimpiadi in DIRETTA: Klaebo, la legge del più forte! Desloges argento a sorpresa. Graz ottavo. LIVE Olimpiadi: si parte con Curling e Sci di fondo. Alle 10 prima manche di slalom femminileI Giochi olimpici di Milano Cortina sono trasmessi in chiaro e in diretta tv sui canali Rai, da Rai 2 a Rai Sport HD, e in streaming su RaiPlay. Le gare sono trasmesse in tempo reale anche sui canali ... gazzetta.it Sci di fondo oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari team sprint tl, streaming, pettorali di partenzaNuova chance di medaglia per lo sci di fondo italiano, che punta in alto nella team sprint a tecnica libera dei Giochi Olimpici Invernali di Milano ... oasport.it Oggi occhi puntati soprattutto su biathlon, lo slalom speciale femminile di sci alpino, lo sprint a squadre dello sci di fondo, lo short track. Ecco tutti gli appuntamenti https://shorturl.at/7W2zs facebook Gli azzurri dello sci di #fondo hanno conquistato la medaglia di bronzo nella #staffetta 4x7,5 km maschile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. L’ultimo giro di Federico Federico Pellegrino ha permesso all’Italia di salire sul podio, dietro alla x.com