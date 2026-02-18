LIVE Sci di fondo Team sprint tl Olimpiadi 2026 in DIRETTA | De Martin Pinter per avvicinare la top 5! Attesa per Barp Pellegrino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30: Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della team sprint maschile e femminile a tecnica libera di sci di fondo valida per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. 10.43: Appuntamento alle 11.45 per la gara femminile 10.41: Questa la classifica delle qualificazioni maschili, terzo tempo per l’Italia: 1 Stati Uniti 5:45.72 2 Norvegia +2.67 3 Italia +3.38 4 Svizzera +4.62 5 Spagna +6.49 6 Francia +6.95 7 Austria +7.47 8 Finlandia +7.90 9 Australia +7.96 10 Germania +8.70 11 Cechia +9.25 12 Svezia +9.48 13 Gran Bretagna +9. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: LIVE Sci di fondo, Team sprint tl Olimpiadi 2026 in DIRETTA: iniziano le donne con De Martin Pinter e Ganz! Attesa per Pellegrino/Barp

LIVE Sci di fondo, Team sprint tl Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Barp/Pellegrino si giocano una medagliaMarco Barp e Simone Pellegrino gareggiano ora nella staffetta maschile di sci di fondo a Milano Cortina 2026, una sfida che potrebbe regalare loro una medaglia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: LIVE Sci di fondo, Sprint tc Olimpiadi in DIRETTA: azzurri eliminati in semifinale! Svahn e Klaebo d’oro; Klaebo e Svahn d'oro, Pellegrino out in semifinale: rivivi il LIVE-Blog; Curling maschile, l'Italia batte la Rep. Ceca; LIVE Sci di fondo, Skiathlon maschile Olimpiadi in DIRETTA: Klaebo, la legge del più forte! Desloges argento a sorpresa. Graz ottavo.

LIVE Olimpiadi: si parte con Curling e Sci di fondo. Alle 10 prima manche di slalom femminileI Giochi olimpici di Milano Cortina sono trasmessi in chiaro e in diretta tv sui canali Rai, da Rai 2 a Rai Sport HD, e in streaming su RaiPlay. Le gare sono trasmesse in tempo reale anche sui canali ... gazzetta.it

Olimpiadi in diretta LIVE, Italia in finale nello sci di fondo: oggi Vittozzi e Wierer per l’oro nel biathlon, Sieghel in serata nello short trackGiorno 16 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 18 febbraio con le sfide degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it

Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Tesero Cross-Country Skiing Stadium Ore 11.45 Sci di fondo - Sprint a squadre tecnica libera donne C. Ganz, I. De Martin Pinter FISI - Federazione Italiana Sport Invernali MilanoCortina2026 facebook

Una bellissima Italia è seconda dopo la prima frazione della staffetta femminile di sci di fondo. Sontuosa Iris DE MARTIN PINTER che ha chiuso al 2° posto la prima frazione in classico. Dietro la Norvegia. Adesso tocca a Caterina GANZ resistere a Slind e And x.com