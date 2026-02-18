LIVE Sci alpino Slalom femminile Olimpiadi in DIRETTA | Shiffrin oro con un secondo e mezzo di vantaggio

Mikaela Shiffrin ha vinto l’oro nello slalom femminile alle Olimpiadi, ottenendo il risultato dopo aver dominato entrambe le manche. La gara si è svolta sotto una neve leggera che ha complicato la visuale, ma la statunitense ha mantenuto un ritmo costante, chiudendo con un vantaggio di un secondo e mezzo sulla seconda classificata. La campionessa ha festeggiato subito, dimostrando ancora una volta la sua supremazia nel circuito. I tifosi hanno seguito con attenzione ogni suo passaggio sulla pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di pomeriggio. Un saluto sportivo. 14.29 La classifica finale della gara: 1 Mikaela Shiffrin – Stati Uniti – 1:39.10 2 Camille Rast – Svizzera – 1:40.60 (+1.50) 3 Anna Swenn Laon – Svezia – 1:40.81 (+1.71) 4 Wendy Holdener – Svizzera – 1:41.03 (+1.93) 5 Katharina Truppe – Austria – 1:41.10 (+2.00) 6 Katharina Huber – Austria – 1:41.18 (+2.08) 7 Melanie Meillard – Svizzera – 1:41.25 (+2.15) 8 Paula Moltzan – Stati Uniti – 1:41.29 (+2.19) 9 Emma Aicher – Germania – 1:41.59 (+2.49) 10 Caitlin McFarlane – Francia – 1:41. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Olimpiadi in DIRETTA: Shiffrin oro con un secondo e mezzo di vantaggio LIVE Sci alpino, Slalom femminile Olimpiadi in DIRETTA: Shiffrin ipoteca l’oro, caos per il podioKatharina Gallhuber si trova in 17ª posizione a 2 secondi dal primo dopo la prima manche dello slalom femminile alle Olimpiadi, un risultato che rischia di compromettere le sue speranze di medaglia. LIVE Sci alpino, Slalom femminile Olimpiadi in DIRETTA: Shiffrin ipoteca l’oro, attesa per Anna TrockerMikaela Shiffrin ha conquistato una posizione di vantaggio nel slalom femminile alle Olimpiadi, grazie a un ottimo secondo giro. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Brignone immensa, è medaglia d'oro anche in gigante: rivivi il LIVE!; LIVE Sci alpino, Slalom maschile Olimpiadi in DIRETTA: Meillard regala l’oro alla Svizzera dopo 78 anni! Bene Saccardi; Federica Brignone nella leggenda: è oro anche nel gigante! Della Mea quarta; Brignone oro nel gigante e Vittozzi nel biathlon. Argento azzurro nello snowboard e bronzo nel fondo. LIVE Sci alpino, Slalom femminile Olimpiadi in DIRETTA: Shiffrin a caccia dell’oro 12 anni dopo! Della Mea outsiderCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist dello slalom femminile delle Olimpiadi Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live ... oasport.it Quando lo sci alpino oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari slalom femminile, streaming, pettorali di partenzaSiamo pronti per vivere l'ultimo appuntamento dello sci alpino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Stiamo parlando, infatti, dello slalom ... oasport.it L'INTERVISTA / Sci alpino femminile «è in ottima salute», ma nel maschile «avversari fortissimi da scalzare» facebook ULTIMO APPUNTAMENTO Avete ancora voglia di sci alpino a #MilanoCortina2026 Perfetto: perché oggi c’è lo slalom femminile sull'Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo! Italia al via con Lara Della Mea, Martina Peterlini e Anna Trocker! p x.com