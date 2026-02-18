Mikaela Shiffrin ha conquistato una posizione di vantaggio nel slalom femminile alle Olimpiadi, grazie a un ottimo secondo giro. La campionessa americana ha dimostrato una grande freddezza sulla neve, rafforzando le sue possibilità di vincere l’oro. Nel frattempo, l’atleta italiana Anna Trocker si prepara a scendere in pista, con i pettorali già assegnati alle 10.58.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.58 E’ il momento di Anna Trocker. 10,56 La ceca Martina Dubovska è 24ma a 2.56. Era la n.37, ricordiamo Trocker con il 41. 10.53 L’americana AJ Hurt è 17ma a 2.22. 10,52 La canadese Ali Nullmeyer è 19ma a 2.34. 10.51 La croata Leona Popovic è 19ma a 2.42, dunque davanti a Martina Peterlini. Attesa per Anna Trocker, che avrà il pettorale n.41. 10.49 La classifica dopo le prime 30: 1 Mikaela Shiffrin – Stati Uniti – 47.13 2 Lena Duerr – Germania – 47.95 (+0.82) 3 Cornelia Oehlund – Svezia – 48.13 (+1.00) 4 Camille Rast – Svizzera – 48. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Olimpiadi in DIRETTA: Shiffrin ipoteca l’oro, attesa per Anna Trocker

LIVE Sci alpino, Slalom femminile Olimpiadi in DIRETTA: Shiffrin ipoteca l’oro, caos per il podioKatharina Gallhuber si trova in 17ª posizione a 2 secondi dal primo dopo la prima manche dello slalom femminile alle Olimpiadi, un risultato che rischia di compromettere le sue speranze di medaglia.

LIVE Sci alpino, Slalom femminile Olimpiadi in DIRETTA: Shiffrin a caccia dell’oro 12 anni dopo! Della Mea outsiderMikaela Shiffrin ha iniziato la sua gara di slalom femminile a Cortina, spinta dalla voglia di conquistare il oro alle Olimpiadi dopo 12 anni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.