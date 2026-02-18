LIVE Sci alpino Slalom femminile Olimpiadi in DIRETTA | Shiffrin ipoteca l’oro attesa per Anna Trocker
Mikaela Shiffrin ha conquistato una posizione di vantaggio nel slalom femminile alle Olimpiadi, grazie a un ottimo secondo giro. La campionessa americana ha dimostrato una grande freddezza sulla neve, rafforzando le sue possibilità di vincere l’oro. Nel frattempo, l’atleta italiana Anna Trocker si prepara a scendere in pista, con i pettorali già assegnati alle 10.58.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.58 E’ il momento di Anna Trocker. 10,56 La ceca Martina Dubovska è 24ma a 2.56. Era la n.37, ricordiamo Trocker con il 41. 10.53 L’americana AJ Hurt è 17ma a 2.22. 10,52 La canadese Ali Nullmeyer è 19ma a 2.34. 10.51 La croata Leona Popovic è 19ma a 2.42, dunque davanti a Martina Peterlini. Attesa per Anna Trocker, che avrà il pettorale n.41. 10.49 La classifica dopo le prime 30: 1 Mikaela Shiffrin – Stati Uniti – 47.13 2 Lena Duerr – Germania – 47.95 (+0.82) 3 Cornelia Oehlund – Svezia – 48.13 (+1.00) 4 Camille Rast – Svizzera – 48. 🔗 Leggi su Oasport.it
ULTIMO APPUNTAMENTO Avete ancora voglia di sci alpino a #MilanoCortina2026 Perfetto: perché oggi c’è lo slalom femminile sull'Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo! Italia al via con Lara Della Mea, Martina Peterlini e Anna Trocker! p facebook
