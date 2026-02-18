LIVE Sci alpino Slalom femminile Olimpiadi in DIRETTA | Peterlini e Della Mea in top15 fase decisiva

Durante lo slalom femminile alle Olimpiadi, Peterlini e Della Mea sono entrate tra le prime 15 posizioni. La gara si è svolta sulla pista di Zhangjiakou, dove le atlete hanno affrontato le curve più impegnative della stagione. Swenn Larsson ha mostrato grande forza nel secondo run, salendo in classifica e puntando a una medaglia. La fase decisiva si avvicina, con le concorrenti che si preparano alle ultime prove. La competizione continua a sorprendere gli appassionati di sci alpino.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.18 Swenn Laon fa valere la sua potenza e si candida per una medaglia. Stringe il pugno destro all’arrivo, ha un vantaggio di 0.22 su Holdener. Ora la svizzera Camille Rast (-0.11). 14.16 Holdener è al comando con appena 0.07 su Truppe. Ultime cinque! Parte la svedese Anna Swenn Laon (-0.00). 14.14 Niente medaglia per l’Albania. Lara Colturi sesta a 0.68. Adesso la svizzera Wendy Holdener. 14.12 Aicher quinta a 49 centesimi: prova deludente per la tedesca, argento in discesa. Tocca all’albanese Lara Colturi (-0.38). 14.11 Da ora chiunque può salire sul podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

