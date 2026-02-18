LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 18 febbraio in DIRETTA | tra poco si comincia con fondo e sci alpino
Milano e Cortina ospitano le Olimpiadi Invernali del 2026, e questa mattina la competizione inizia con le gare di fondo e sci alpino. La giornata si apre con atleti pronti a scendere in pista per conquistare le prime medaglie, mentre gli appassionati seguono ogni momento da casa. La neve fresca e le temperature rigide rendono il clima perfetto per le gare di oggi.
Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, mercoledì 18 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.
17/2/26. OLIMPIADI INVERNALI MILANO-CORTINA 2026. L'Italia resta seconda in classifica generale. Oggi conquistate una medaglia d'oro e una di bronzo: in tutto 24 medaglie: 9 d'oro, 4 d'argento, 11 di bronzo. Nella foto il medagliere delle prime 14 nazioni x.com