Milano e Cortina ospitano le Olimpiadi Invernali del 2026, e questa mattina la competizione inizia con le gare di fondo e sci alpino. La giornata si apre con atleti pronti a scendere in pista per conquistare le prime medaglie, mentre gli appassionati seguono ogni momento da casa. La neve fresca e le temperature rigide rendono il clima perfetto per le gare di oggi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, mercoledì 18 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 18 febbraio in DIRETTA: tra poco si comincia con fondo e sci alpino

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 16 febbraio in DIRETTA: si comincia con sci alpino e bobIl via alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 è stato dato questa mattina, dopo che le prime gare di sci alpino e bob si sono svolte sulle piste di Cortina d'Ampezzo.

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 9 febbraio in DIRETTA: tra poco curling e sci alpinoQuesta mattina le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono iniziate con le prime gare di curling e sci alpino.

Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.