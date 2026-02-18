LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 18 febbraio in DIRETTA | tra poco Barp Pellegrino si giocano una medaglia
Il duo Barp e Pellegrino si prepara a scendere in pista per la finale di slittino, dopo aver conquistato il passaggio alla fase decisiva grazie a una buona prestazione nelle qualificazioni. La competizione si svolge a pochi giorni dalla cerimonia di apertura, mentre gli atleti sono concentrati a migliorare i loro tempi in vista della prova decisiva.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, mercoledì 18 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 18 febbraio in DIRETTA: tra poco si comincia con fondo e sci alpinoMilano e Cortina ospitano le Olimpiadi Invernali del 2026, e questa mattina la competizione inizia con le gare di fondo e sci alpino.
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 10 febbraio in DIRETTA: Voetter/Oberhofer veloci in prova. Tra poco PellegrinoQuesta mattina le prove di Voetter e Oberhofer sono andate veloci.
Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici
Argomenti discussi: Medagliere Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Podi e Medaglie LIVE; Segui in diretta tutte le gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026; Olimpiadi 2026 in diretta. Oro nell’inseguimento a squadre uomini del pattinaggio, battuti gli Usa; Olimpiadi invernali 2026, gli italiani in gara oggi e le ultime news.
LIVE Olimpiadi: si parte con Curling e Sci di fondo. Alle 10 prima manche di slalom femminileI Giochi olimpici di Milano Cortina sono trasmessi in chiaro e in diretta tv sui canali Rai, da Rai 2 a Rai Sport HD, e in streaming su RaiPlay. Le gare sono trasmesse in tempo reale anche sui canali ... gazzetta.it
Olimpiadi in diretta LIVE, Italia in finale nello sci di fondo: oggi Vittozzi e Wierer per l’oro nel biathlon, Sieghel in serata nello short trackGiorno 16 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 18 febbraio con le sfide degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it
Arriva un’altra medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina: i ragazzi del pattinaggio velocità – Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti –, inseguimento a squadre maschile, trionfano nella finale contro gli Stati Uniti. Un successo ch facebook
17/2/26. OLIMPIADI INVERNALI MILANO-CORTINA 2026. L'Italia resta seconda in classifica generale. Oggi conquistate una medaglia d'oro e una di bronzo: in tutto 24 medaglie: 9 d'oro, 4 d'argento, 11 di bronzo. Nella foto il medagliere delle prime 14 nazioni x.com