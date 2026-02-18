LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 18 febbraio in DIRETTA | Sighel si nuovo steso e non ripescato

Il incidente di Sighel, avvenuto durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ha causato la sua eliminazione dalla gara. La pattinatrice italiana, caduta durante la finale, non è stata ripescata nonostante le proteste del team. La caduta si è verificata a metà percorso, quando cercava di migliorare il suo tempo. I commissari hanno deciso di non ripescare Sighel, lasciando il pubblico deluso. La giornata prosegue con le altre gare in programma, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni aggiornamento.

MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, mercoledì 18 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.