LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 18 febbraio in DIRETTA | Sighel in semifinale nei 500 metri

Il nome Sighel è sulla bocca di tutti dopo aver raggiunto le semifinali nei 500 metri di short track. La atleta italiana ha superato le qualificazioni con una gara intensa e combattuta, che ha attirato l’attenzione degli spettatori presenti. La sua performance dimostra determinazione e velocità, caratteristiche fondamentali in questa disciplina. La competizione si svolge nel cuore di Milano, dove gli appassionati assiepano gli spalti per seguire ogni movimento. La sfida continua, e il prossimo turno si avvicina rapidamente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, mercoledì 18 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 18 febbraio in DIRETTA: Sighel in semifinale nei 500 metri LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 16 febbraio in DIRETTA: Sighel avanza col brivido nei 500, Fontana e Confortola in semifinaleIl nome di Sighel compare nelle cronache di oggi perché ha passato il turno nei 500 metri di short track, rischiando di uscire dopo una partenza difficile. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 12 febbraio in DIRETTA: Fontana in semifinale nei 500Questa mattina, Fontana ha ottenuto la qualificazione in semifinale nei 500 metri, portando entusiasmo tra gli appassionati italiani. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Medagliere Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Podi e Medaglie LIVE; Olimpiadi 2026 in diretta. Oro nell’inseguimento a squadre uomini del pattinaggio, battuti gli Usa; Olimpiadi invernali 2026, gli italiani in gara oggi e le ultime news; Olimpiadi, dalla combinata al trampolino fino al pattinaggio di figura: tutti i risultati di giornata. Milano Cortina, risultati di oggi: bronzo nella team sprint di fondo maschileContinuano i Giochi invernali. Federico Pellegrino ed Elia Barp hanno chiuso al terzo posto alle spalle della Norvegia di Klaebo nella sprint dello sci di fondo. In questa giornata, occhi puntati ... tg24.sky.it Olimpiadi in diretta LIVE, c’è Italia-Canada di curling, poi Fontana-Sighel nello short track: Pellegrino e Brap bronzoGiorno 16 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 18 febbraio con le sfide degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it RTL 102.5. . Nei quarti di finale di hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 tra Canada e Repubblica Ceca ha vinto il Canada ai tempi supplementari: 4-3 dopo un overtime. Il Canada ha superato i quarti di finale ed avanza a facebook #Olimpiadi , il presidente della fondazione Milano Cortina 2026, #Malagò, a margine di un evento a Casa Italia: siamo felicissimi, un successo di organizzazione e sportivo - #OlimpiadiInvernali #MilanoCortinaOlympics2026 x.com