LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 18 febbraio in DIRETTA | Shiffrin oro in corso Italia-Canada di curling e biathlon femminile

Martedì 18 febbraio, la sciatrice Mikaela Shiffrin ha conquistato l’oro, scatenando l’entusiasmo tra gli appassionati. Nel frattempo, in corso Italia-Canada, si gioca una sfida di curling, mentre le atlete di biathlon femminile si preparano alla partenza. La giornata si anima con diverse gare e momenti di tensione, tra sport di precisione e velocità. I tifosi seguono con attenzione ogni aggiornamento, sperando in altre medaglie italiane. Restate con noi per tutti gli ultimi sviluppi delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, mercoledì 18 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.