LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 18 febbraio in DIRETTA | pomeriggio nero per biathlon e curling

Il pomeriggio del 18 febbraio si è rivelato difficile per gli atleti di biathlon e curling a causa di condizioni meteo avverse. La neve intensa e il vento forte hanno rallentato le gare, portando a numerosi ritardi e annullamenti di alcune discipline. In particolare, la gara di biathlon è stata interrotta più volte, mentre nel curling le squadre hanno dovuto adattarsi a superfici scivolose. La tensione tra gli atleti cresce, mentre gli spettatori seguono con attenzione gli sviluppi in diretta. La giornata resta da seguire con attenzione.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, mercoledì 18 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.