LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 18 febbraio in DIRETTA | pausa dalle gare ma ci sarà Sinner!

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 18 febbraio in DIRETTA
Il 18 febbraio, la pausa dalle gare delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si accompagna alla notizia della presenza di Sinner tra gli atleti in gara. La giornata vede momenti di attesa, ma anche l’atteso ritorno del tennista italiano, che si prepara a scendere in campo con determinazione. I fan restano sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale sulle gare e le medaglie conquistate. La giornata si conclude con nuove sfide e speranze per gli atleti italiani, pronti a dare il massimo.
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 16 febbraio in DIRETTA: sconfitta nel curling. Il curling ha visto una sconfitta italiana, causata da un errore nel finale, che ha lasciato gli sportivi del paese delusi.
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 18 febbraio in DIRETTA: BRONZO per Barp/Pellegrino!Martedì 18 febbraio, Barp e Pellegrino hanno conquistato il bronzo nello slittino, causando grande entusiasmo tra il pubblico presente a Cortina.
Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici
Olimpiadi in diretta LIVE, Italia bronzo nella Team sprint uomini: male l’Italia nel curling e nel biathlon. Shiffrin d’oro nello slalomGiorno 16 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 18 febbraio con le sfide degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it
Milano Cortina, risultati di oggi: bronzo nella team sprint di fondo maschileContinuano i Giochi invernali. In questa giornata, occhi puntati sulle finali di short track, ma anche sul biathlon e sullo slalom di sci alpino femminile. Federico Pellegrino ed Elia Barp hanno ... tg24.sky.it
