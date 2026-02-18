LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 18 febbraio in DIRETTA | in corso le finali di sci di fondo

Milano ha annunciato oggi le finali di sci di fondo, perché le competizioni stanno per concludersi nel centro della città. La neve fresca e il freddo intenso hanno rallentato le gare, mentre gli atleti si preparano a scendere in pista. Sul percorso si respira un’atmosfera di attesa, con tifosi radunati lungo le tribune per sostenere i loro favoriti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, mercoledì 18 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. OLIMPIADI INVERNALI MILANO-CORTINA 2026. L'Italia resta seconda in classifica generale. Oggi conquistate una medaglia d'oro e una di bronzo: in tutto 24 medaglie: 9 d'oro, 4 d'argento, 11 di bronzo.