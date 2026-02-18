LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 18 febbraio in DIRETTA | in corso Italia-Canada di curling e biathlon femminile

Oggi, durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026, il team Italia ha vinto una medaglia d’oro nel curling, dopo aver battuto il Canada in una partita combattuta. La causa di questa vittoria è stata la strategia efficace e la concentrazione degli atleti italiani, che hanno mantenuto alta la tensione fino all’ultimo tiro. Nel frattempo, nel biathlon femminile, le atlete italiane si sono fatte valere, migliorando i loro record personali. La giornata prosegue con diverse sfide e gare da seguire in tempo reale.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, mercoledì 18 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 18 febbraio in DIRETTA: Shiffrin oro, in corso Italia-Canada di curling e biathlon femminileMartedì 18 febbraio, la sciatrice Mikaela Shiffrin ha conquistato l'oro, scatenando l'entusiasmo tra gli appassionati. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 12 febbraio in DIRETTA: in corso Italia-Svizzera di curling, tocca allo skeletonOggi le Olimpiadi di Milano Cortina continuano con diverse gare in corso. Milano Cortina, risultati di oggi: bronzo nella team sprint di fondo maschileContinuano i Giochi invernali. In questa giornata, occhi puntati sulle finali di short track, ma anche sul biathlon e sullo slalom di sci alpino femminile. Federico Pellegrino ed Elia Barp hanno ... LIVE Olimpiadi: si parte con Curling e Sci di fondo. Alle 10 prima manche di slalom femminileI Giochi olimpici di Milano Cortina sono trasmessi in chiaro e in diretta tv sui canali Rai, da Rai 2 a Rai Sport HD, e in streaming su RaiPlay. MILANO CORTINA | Dai rappresentanti del Cio "è un diluvio, un'onda di complimenti" per l'organizzazione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Lo ha affermato il presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò a margine di un evento. Olimpiadi di Milano-Cortina: mattinata di sci tra fondo e slalom femminile