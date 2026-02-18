LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 18 febbraio in DIRETTA | BRONZO per Barp Pellegrino!

Martedì 18 febbraio, Barp e Pellegrino hanno conquistato il bronzo nello slittino, causando grande entusiasmo tra il pubblico presente a Cortina. La coppia italiana ha battuto la concorrenza con una buona prestazione sulla pista ghiacciata, attirando l’attenzione degli appassionati. Oggi, seguiamo gli aggiornamenti in tempo reale sulle gare e le imprese degli atleti italiani a Milano e Cortina.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, mercoledì 18 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 18 febbraio in DIRETTA: tra poco Barp/Pellegrino si giocano una medagliaIl duo Barp e Pellegrino si prepara a scendere in pista per la finale di slittino, dopo aver conquistato il passaggio alla fase decisiva grazie a una buona prestazione nelle qualificazioni. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 febbraio in DIRETTA: reazione di Barp, Italia ancora in corsa!Il giorno 15 febbraio, Barp ha commentato la vittoria dell'Italia nella gara di slalom speciale, spinto dall'entusiasmo per aver conquistato un risultato storico. Giorno 16 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 18 febbraio con le sfide degli italiani e il medagliere aggiornato Milano Cortina, risultati di oggi: nella team sprint di fondo femminile Italia ottava Milano-Cortina, un husky "in volata" alle Olimpiadi: sorpresa pelosa sulla pista di fondo OLIMPIADI INVERNALI MILANO-CORTINA 2026. L'Italia resta seconda in classifica generale. Oggi conquistate una medaglia d'oro e una di bronzo: in tutto 24 medaglie: 9 d'oro, 4 d'argento, 11 di bronzo.