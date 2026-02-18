LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 18 febbraio in DIRETTA | argento staffetta femminile Italia seconda nel medagliere!

L'Italia conquista l'argento nella staffetta femminile, causando entusiasmo tra gli sportivi. La squadra azzurra ha migliorato il proprio risultato rispetto alle precedenti competizioni, grazie a una gara intensa e determinata. Le atlete hanno mostrato grande talento, portando a casa la medaglia che le colloca al secondo posto nel medagliere generale. La gara si è svolta sotto un cielo nuvoloso, con condizioni di neve che hanno complicato le performance. I tifosi italiani continuano a seguire con passione ogni aggiornamento in tempo reale.

