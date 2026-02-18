LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 18 febbraio in DIRETTA | argento staffetta femminile Italia seconda nel medagliere!

L'Italia conquista l'argento nella staffetta femminile, causando entusiasmo tra gli sportivi. La squadra azzurra ha migliorato il proprio risultato rispetto alle precedenti competizioni, grazie a una gara intensa e determinata. Le atlete hanno mostrato grande talento, portando a casa la medaglia che le colloca al secondo posto nel medagliere generale. La gara si è svolta sotto un cielo nuvoloso, con condizioni di neve che hanno complicato le performance. I tifosi italiani continuano a seguire con passione ogni aggiornamento in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, mercoledì 18 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it

