LIVE Novara-Scandicci 2-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | c’è la reazione delle campionesse del mondo

Novara ha vinto 2-0 contro Scandicci, in una partita valida per la Champions League di volley femminile 2026. La causa della vittoria è stata una prestazione solida delle padrone di casa, che hanno dominato il primo set grazie a un attacco efficace e a una difesa attenta. Scandicci ha tentato di reagire, ma ha commesso troppi errori. La partita si è giocata davanti a un pubblico caldo, che ha sostenuto le campionesse del mondo. La prossima sfida è già in programma per le prossime settimane.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-15 Lunga la diagonale di Tolok 12-14 Primo tempo di Weitzel. 12-13 Primo tempo di Squarcini 11-13 Diagonale strettissima di Antropova. 11-12 Diagonale splendida di Tolok che trova gli ultimi centimetri di campo 10-12 Parallela di Antropova 10-11 Tolok si riscatta immediatamente e va a segno in diagonale. 9-11 Tolok colpisce in pieno l'asta della rete 9-10 Primo tempo di Graziani 9-9 Ancora un mani out di Ishikawa dopo che il servizio di Bonifacio aveva messo in difficoltà la ricezione di Scandicci 8-9 Mani out di Ishikawa da posto 4 7-9 Diagonale di Ruddins da posto 4.