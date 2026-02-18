LIVE Italia-Canada Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | inizia l’incontro

L'incontro tra Italia e Canada nel curling maschile alle Olimpiadi è iniziato questa mattina, dopo che le squadre si sono preparate con grande concentrazione. La partita si svolge sulla pista principale, mentre le altre gare si tengono sui campi accanto, tra cui Cina-Cechia e USA-Gran Bretagna. Gli azzurri cercano di mettere in campo tutta la loro esperienza, sperando di portare a casa un risultato positivo. L’atmosfera è tesa e piena di aspettative, con tifosi appassionati che seguono ogni mossa degli atleti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:04 Ci siamo. Sta per iniziare Italia-Canada! Alè azzurri! 14:01 Sulle altre piste si giocheranno Cina-Cechia, USA-Gran Bretagna e Norvegia-Svizzera. Risultati che saranno fondamentali per la corsa playoff, ma per ora concentriamoci sulla prestazione degli azzurri. 13:58 Tornano sul ghiaccio dello Stadio Olimpico di Cortina Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Amos Mosaner e Mattia Giovanella. Per il Canada spazio a Brad Jacobs (skip), Marc Kennedy (vice skip), Brett Gallant e Ben Hebert. 13:53 Italia che con una vittoria blinderebbe l'accesso alle semifinali, in caso contrario diventerebbe decisivo l'ultimo match contro la Svizzera.