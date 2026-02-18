L’Italia affronta il Canada nel curling maschile alle Olimpiadi, a causa di un inizio promettente degli azzurri che cercano di qualificarsi ai quarti di finale. La partita si svolge oggi alle 14.05, con gli italiani determinati a dimostrare il loro livello in una sfida cruciale. I giocatori italiani si preparano con concentrazione, consapevoli che ogni mossa può fare la differenza. La partita viene trasmessa in diretta e i tifosi aspettano con trepidazione questo momento decisivo per la squadra.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:48 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Italia-Canada, ottavo incontro del round robin degli azzurri del curling maschile. Poco meno di 20 minuti all’inizio del primo end. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Canada, penultimo impegno degli azzurri nel round robin del torneo olimpico maschile di curling. Dopo la convincente vittoria sugli Stati Uniti il quartetto italiano si è rilanciato in vista della volata che porterà ai playoff, ma servirà mettere un altro mattoncino aggiudicandosi una delle due ultime partite. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Canada, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: dalle 14.05 la sfida degli azzurri

LIVE Italia-Cina, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: dalle 14.05 il match degli azzurriL’Italia affronta la Cina nel curling maschile alle Olimpiadi, e la partita inizia alle 14.

Leggi anche: LIVE Italia-Svizzera, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: dalle 10.05 l’importante match degli azzurri

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.