LIVE Italia-Canada 4-7 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | ultimo end per tentare l’impossibile

L’Italia ha perso contro il Canada con il punteggio di 4-7 nel curling femminile alle Olimpiadi. La partita si è conclusa con l’ultimo end, mentre le azzurre cercavano di recuperare il gap. Durante l’ultimo tiro, Zardini Lacedelli ha tentato di aggiungere una pietra al centro, ma senza riuscirci. La squadra italiana ha affrontato una sfida difficile contro le favorite, lasciando ancora spazio per tentativi di rimonta. La partita si è conclusa con il Canada in vantaggio, lasciando gli spettatori in attesa del prossimo incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.41 Ancora un freeze di Zardini Lacedelli che aggiunge un ulteriore stone al trenino al centro della casa. 21.40 Freeze delle canadesi sul sasso azzurro in casa. Si crea il classico trenino a ridosso del bottone. 21.39 Altro colpo di Wilkes al centro della casa. Stavolta Mariani si appoggia alle stone avversarie nel bottone. 21.38 Draw al centro di Wilkes, risponde Mariani con una guardia centrale. DECIMO END 21.36 Mamma mia che colpo di Homan! Draw pazzesco della canadese che riesce a prendere due punti! Colpo da applausi della skip nordamericana. Ad un end dalla fine le azzurre sono sotto 4-7, ma hanno l'hammer a loro disposizione.