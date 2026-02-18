LIVE Italia-Canada 2-3 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | mano nulla delle azzurre

L’Italia ha perso 2-3 contro il Canada nel curling femminile alle Olimpiadi, a causa di una giocata sbagliata nell’ultimo end. Le azzurre hanno cercato di recuperare, ma il team canadese ha mantenuto la calma con una strategia solida. Le giocatrici italiane hanno tentato di blindare la casa, tuttavia gli avversari sono riusciti a mettere un sasso decisivo al centro. La partita si è conclusa con un risultato stretto, lasciando le italiane sconfitte ma ancora in corsa per le prossime sfide.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.36 Stavolta è precisa la guardia laterale di Mariani. Anche il Canada posiziona un altro sasso a guardia della casa, però al centro del campo. 20.36 Bocciata di Wilkes sul sasso azzurro appena lanciato. Il battente rimane anche in casa. 20.35 Guardia laterale di Mariani che è troppo lunga ed entra in casa. Il sasso può essere bocciato. 20.34 Draw in casa di Wilkes in apertura di end. Il sasso rimane un po' laterale. SESTO END 20.29 Ottimo colpo di Stefania! Doppia bocciata perfetta! Se ne vanno sia i due sassi avversari in casa e anche il battente esce dal gioco.