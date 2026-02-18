LIVE Italia-Canada 2-3 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | avvio molto equilibrato

Durante la partita tra Italia e Canada, il motivo della sconfitta italiana è stato un errore di strategia nel finale. Le azioni delle atlete italiane hanno portato a due bocciate sbagliate, permettendo alle avversarie di ottenere punti cruciali. Stefania ha eseguito un colpo decisivo, ma non è bastato a invertire il risultato. La gara si è conclusa 3-2 in favore del Canada. La tensione tra le atlete è palpabile, e il pubblico segue con attenzione ogni movimento sul ghiaccio. La partita prosegue con un equilibrio ancora molto fragile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.29 Ottimo colpo di Stefania! Doppia bocciata perfetta! Se ne vanno sia i due sassi avversari in casa e anche il battente esce dal gioco. Non c'è nessuna stone in casa, la mano è quindi nulla e le azzurre tengono ancora l'hammer. 20.28 Altra bocciata singola di Homan. Vediamo se Constantini andrà per il punto singolo o per un altro tentativo di bocciata doppia. 20.27 Non riesce la doppia bocciata a Constantini che leva solo un sasso avversario. Poteva aprirsi la possibilità di andare per la mano nulla prendendosi l'hammer nella mano pari. 20.26 Altra bocciata, stavolta di Homan.