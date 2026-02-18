LIVE Italia-Canada 2-2 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | avvio molto equilibrato

L'incontro tra Italia e Canada nel curling femminile si è concluso con un pareggio di 2-2. La causa di questo risultato è stata una serie di scambi equilibrati tra le due squadre, che hanno mostrato grande precisione nelle mosse. Le giocatrici hanno messo in campo tutta la loro abilità, mantenendo il punteggio stabile fino alla fine. Le atlete italiane, in particolare, hanno dimostrato una buona concentrazione e strategia. La partita è stata molto combattuta e si è conclusa senza un vincitore definitivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.10 Rimette la guardia Mathis. Il sasso viene nuovamente levato da Fleury. Il punto è però sempre azzurro. 20.09 Collezione di errori delle canadesi! Miskew cerca di rimuovere un sasso italiano in casa, ma il colpo prende in pieno la guardia azzurra. 20.08 Draw perfetto di Zardini Lacedelli! La stone si mette sul bottone nascosto da diverse guardie. 20.07 Errore di Miskew che manda profondissimo il tentativo di draw. La sua stone esce addirittura dalla casa e viene rimossa. 20.06 Punto-guardia di Zardini Lacedelli al centro della parte alta della casa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Canada 2-2, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: avvio molto equilibrato LIVE Italia-Canada 1-0, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: avvio senza sbavature delle azzurreL’Italia ha segnato il primo punto contro il Canada nel curling femminile alle Olimpiadi, grazie a una buona mossa delle azzurre. LIVE Italia-USA 2-2, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: match molto equilibratoL’Italia e gli Stati Uniti hanno pareggiato 2-2 nella partita di curling maschile alle Olimpiadi, un risultato che dimostra quanto siano vicini in questa fase. Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: RECAP! Italia di bronzo, rivivi il 5-3 contro la Gran Bretagna; Dove vedere in tv Italia-Canada, curling femminile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming; Giorno 10, Sessione 2 | Hockey: Canada - Francia (ES2) Milano Cortina 2026; RECAP! Italia ko contro gli USA, gli Azzurri si giocheranno il bronzo. LIVE Italia-Canada, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: sfida alle fortissime nordamericaneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.02 Per l'Italia ci sarà un cambia di formazione! Marta Lo Deserto, che stava giocando il torneo con più ... oasport.it LIVE Italia-Canada, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: gli azzurri si giocano le semifinali, serve un’impresaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Canada, penultimo impegno degli azzurri nel round ... oasport.it BOOPGATE / Round robin verso la conclusione nei tornei a squadre del curling. L'Italia maschile nel pomeriggio si complica la vita perdendo con il Canada, squadra che ha fatto scoppiare negli scorsi giorni il "boopgate". Il fair-play nel curling esiste ancora facebook SCONFITTA PER L’ITALIA Vittoria netta del Canada che sfrutta i troppi errori degli azzurri: decisiva la partita con la Svizzera per passare il turno #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics #Curling x.com