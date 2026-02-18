LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | parte forte Gasly per Leclerc solo una manciata di chilometri per ora

Pierre Gasly ha preso il comando nella prima giornata di test a Sakhir, causando l’interesse degli appassionati. La sua vettura ha mostrato un buon ritmo fin dai primi giri, mentre Charles Leclerc ha percorso solo pochi chilometri prima di fermarsi per problemi tecnici. La sessione prosegue con i piloti che cercano di affinare le loro monoposto sotto il caldo del Bahrain.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.30 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-1 1 Lando Norris McLaren 1:34.766 2 2 Pierre Gasly Alpine +1.610 1 3 Charles Leclerc Ferrari +1.969 2 4 Kimi Antonelli Mercedes +3.219 3 5 Esteban Ocon Haas F1 Team +4.611 2 6 Arvid Lindblad Racing Bulls +7.436 1 7 Isack Hadjar Red Bull Racing +8.408 1 8 Nico Hulkenberg Audi – – 2 9 Alexander Albon Williams – – 3 10 Fernando Alonso Aston Martin – – 1 08.28 Lando Norris inizia a fare sul serio. Netto record nel T1, si conferma nel T2 con 1.194 su Pierre Gasly. L'inglese chiude in 1:34.766 con 1.610 di vantaggio. Terzo Charles Leclerc in 1:36.