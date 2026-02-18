LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Leclerc il migliore della prima parte di giornata Norris e Antonelli inseguono Si torna in pista alle 13.00

Charles Leclerc ha fatto segnare il miglior tempo nella prima parte dei test a Sakhir, confermando la buona forma della Ferrari. La giornata si è aperta con Norris e Antonelli che cercano di mantenere il passo, mentre si prepara il ritorno in pista alle 13.00. Un aspetto interessante è la differenza di tempi tra le vetture, che potrebbe indicare le strategie dei team per le prossime gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.02 Di seguito l'ordine dei tempi aggiornato: 1 Charles Leclerc Ferrari 1:33.739 — 2 Lando Norris McLaren 1:34.052 +0.313 3 Kimi Antonelli Mercedes 1:34.158 +0.419 4 Alexander Albon Williams 1:35.690 +1.951 5 Pierre Gasly Alpine 1:35.898 +2.159 6 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:36.188 +2.449 7 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:36.418 +2.679 8 Fernando Alonso Aston Martin 1:36.536 +2.797 9 Nico Hülkenberg Audi 1:36.741 +3.002 10 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:36.769 +3.030 BANDIERA A SCACCHI!!! 11.59 Ci si avvia alla conclusione di una sessione diurna in cui la Ferrari ha svettato col monegasco Charles Leclerc.