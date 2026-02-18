LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Leclerc comanda davanti a Norris Antonelli veloce sul passo gara

Charles Leclerc ha stabilito il miglior tempo nel test di Sakhir 2026, spinto dalle alte temperature che rendono difficile mantenere la vettura. Il pilota della Ferrari ha completato un giro in 1’39”659, continuando a spingere nonostante le condizioni estreme di 40°C sull’asfalto. Mentre Norris e Antonelli si trovano ancora ai box, Leclerc si concentra sulla messa a punto delle gomme e sulla gestione del passo gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.30 Leclerc gira in 1’39?659 e dà un seguito al lavoro in condizioni limite: 40°C sull’asfalto, mentre Norris e Antonelli sono ai box. 10.28 Leclerc gira in 1’39?434, ora trova traffico Charlec, con l’Audi di Hulkenberg davanti. 10.24 Leclerc completa questo giro in 1’39?249, confermando lo stesso crono del giro precedente. 10.24 Antonelli rientra ai box, mentre Leclerc chiude in 1’39?277 questo giro, salendo un po’ sui tempi in questo momento. 10.23 Antonelli torna nuovamente sotto l’1’38”, visto l’1’37?778. Leclerc completa in 1’38?525. 10.22 Norris rientra ai box e non è stato un bel long run per lui. 🔗 Leggi su Oasport.it

