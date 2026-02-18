LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Leclerc comanda davanti a Norris Antonelli impressiona sul passo gara

Charles Leclerc ha preso il comando durante il test di Sakhir 2026, perché ha dimostrato di avere un passo più costante rispetto a Norris. Il pilota della Ferrari sta spingendo forte e sembra aver già trovato un buon ritmo. Intanto, Antonelli sta sorprendendo con una velocità impressionante sul giro e il passo gara. A metà sessione, Norris ha deciso di rientrare ai box, dopo aver affrontato un long run difficile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.22 Norris rientra ai box e non è stato un bel long run per lui. 10.20 Antonelli chiude un altro giro molto forte con la Mercedes in 1'38?135, mentre Leclerc conclude questa tornata in 1'38?640, mezzo secondo di differenza a vantaggio della Freccia d'Argento. 10.18 1'37?857 Antonelli, ancora in evidenza, mentre Leclerc migliora in questo giro e stampa 1'38?363. Norris gira lentissimo in 1'40?790. 10.16 Leclerc gira in 1'38?755, con continuità, mentre Antonelli è 1? più veloce in media. Norris decisamente più lento della Mercedes e della Ferrari. 10.14 Leclerc completa questo giro in 1'38?616, perdendo tanto nel secondo settore rispetto alla Mercedes di Antonelli, che continua a girare in 1'37?883.